Catania, rapinava senza sosta con passamontagna e pistola: arrestato 45 enne

M.C.R. un pluripregiudicato 45enne originario di Catania, è stato arrestato dagli uomini della Polizia di Stato con l’accusa di tentata rapina aggravata ai danni di una farmacia del quartiere di San Giovanni Galermo, e resistenza a pubblico ufficiale. A quanto pare, nell’ultimo periodo l’uomo era solito effettuare una numerosa serie di rapine nel quartiere etneo agendo seguendo lo stesso modus operandi consistente nell’entrare negli esercizi commerciali totalmente travisato da un passamontagna e armato di pistola. La troppa ingordigia del rapinatore seriale ha finito così con l’attirare le mire della squadra mobile che ha così predisposto un mirato servizio di controllo nei pressi di una farmacia rionale ritenuta possibile obiettivo, in quanto già oggetto di rapina alcuni giorni prima. Un’osservazione quella degli poliziotti che si è rivelata veritiera e che ha così permesso di poter riconoscere il rapinatore, giunto presso la farmacia a bordo di uno scooter Honda Sh 300 di colore scuro, con la targa coperta e, come da copione, travisato da passamontagna e armato di pistola. Una volta giunto al suo obiettivo, l’uomo è stato dunque bloccato e arrestato in flagrante.

Di Pietro Geremia