Catania, respinti containers di limoni argentini: avevano un pericoloso fungo

«Proseguiamo a ritmo serrato e in maniera capillare, senza abbassare la guardia, le attività di controllo, tracciabilità e contrasto alla contraffazione sui prodotti agroalimentari in import-export in Sicilia, a tutela delle produzioni locali di qualità e della salute dei consumatori».

Lo ha detto in una nota l’assessore regionale per l’Agricoltura Edy Bandiera, a conclusione delle operazione effettuate dal servizio fitosanitario dell’Assessorato Agricoltura della Regione Siciliana, che ha intercettato e respinto 2 containers di limoni, provenienti dall’Argentina, infestati da macchia nera degli agrumi al porto di Catania.

«Abbiamo corso il rischio di importare un pericoloso parassita – aggiunge Bandiera – che, qualora si fosse insediato nel nostro territorio, avrebbe causato danni incalcolabili all’economia siciliana e all’immagine della nostra agrumicoltura di qualità, apprezzata in tutto il mondo».

Il fungo, infatti, può acclimatarsi e diffondersi nei nostri ambienti, come dimostra la recente segnalazione in Tunisia. La macchia nera degli agrumi è una malattia fungina di rilevante importanza economica per l’agrumicoltura mondiale, in quanto determina un grave scadimento quali-quantitativo dei frutti, dice la Regione. La partita di limoni, precisa l’Assessore, è stata respinta e restituita al mittente, come previsto dalle norme vigenti in materia.

