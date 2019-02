Catania, ricomparsa l’attrezzatura rubata ai vigili del fuoco

Connect on Linked in

Tutto è bene ciò che finisce bene.

Nella giornata di ieri è miracolosamente ricomparsa tutta l’attrezzatura rubata ai vigili del fuoco alcuni giorni fa proprio mentre erano in azione in un palazzo in fiamme nel quartiere catanese del Librino.

Autoprotettori e le maschere con bombole di ossigeno per accedere in locali pieni di fumo sono dunque tornate a casa come dichiarato dallo stesso comandante etneo Giuseppe Verme, che ha severamente condannato il gesto considerato da tutta la società come penalmente rilevante e ignobile chiedendo inoltre che tutto il rione “chiedesse scusa per quanto accaduto esprimendo vicinanza ai pompieri che lavorano per salvare vite umane“.

Di Pietro Geremia