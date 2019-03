Catania, riempie marciapiede di vecchi mobili: multato

Print This Post

Una sonora multa è arrivata ad un uomo originario di Catania colpevole di aver creato una piccola discarica in un marciapiede sito in via Nicola Fabrizi.

A quanto pare, l’uomo aveva chiamato la Dusty, società etnea che si occupa della raccolta differenziata, dicendo che aveva un rifiuto ingombrante da far ritirare.

Una volta giunti sul posto per sgomberare quello che credevano essere il solito rifiuto speciale invece, gli operatori dell’azienda ecologica si sono ritrovati davanti una vera e propria discarica composta da ben 8 materassi, 6 sedie, cuscini, vetri e specchi rotti, un armadio smontato, 2 comodini, indumenti, 2 vecchi televisori da 32 pollici, pensili da cucina, un ventilatore e un water.

Vedendo lo stato della situazione, prima di effettuare il “trasloco” gli uomini

della nettezza urbana hanno così deciso di chiamare gli agenti della polizia

municipale, i quali hanno emanato una sonora multa al furbacchione, per poi

procedere allo sgombero che sarebbe durato più di 40 minuti.

Di Pietro Geremia