Catania, rimane rinchiuso nella cella frigorifera del proprio camion: salvato autotrasportatore

Una nottata decisamente fresca quella appena trascorsa da parte di un autotrasportatore di Scordia.

Mentre era intento a scaricare la merce dal proprio mezzo per conto di un supermercato appartenente alla catena Lidl di Paternò, l’uomo pare che sia rimasto rinchiuso all’interno della cella frigorifera.

Una volta chiusa la porta, lo sfortunato autista non avrebbe più avuto via di fuga se non fosse stato per il telefonino che aveva in tasca grazie al quale sarebbe riuscito a mettersi in contatto con gli uomini dell’arma carabinieri che in men che non dica si sarebbero precipitati sul posto e, una volta scardinato portello posteriore, sarebbero riusciti a farlo uscire e trasportare in ospedale dove i medici avrebbero curato dallo stato di ipotermia in cui era piombato.