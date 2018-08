Catania, ritornata a casa ragazza scomparsa

Connect on Linked in

E’ finita nel migliore dei modi la scomparsa avvenuta venerdì scorso di Matilde Reitano. A quanto pare infatti, i familiari della donna, sposata e madre di un bambino, non avevano più avuto sue notizie da Venerdì sera dove era stata vista l’ultima volta in via Sebastiano Catania. Il suo cellulare era stato rinvenuto nei pressi della sua abitazione mentre la sua borsa invece sembra fosse stata rinvenuta ad Ognina. In preda alla disperazione dunque i familiari della donna avevano allertato le forze dell’ordine facendo inoltre circolare su Facebook una sua foto per facilitarne il ritrovamento, post che è stato condiviso allo stremo dagli utenti del noto social al fine di dare una mano nelle ricerche. Dopo due giorni di angoscia e di ricerche serrate, tutto si è fortunatamente risolto nel meglio con il ritorno di Matilda nella propria abitazione.

Di Pietro Geremia