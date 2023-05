E’ stato identificato e denunciato dai carabinieri di Catania l’autore del furto di una bicicletta elettrica commesso il 12 maggio scorso davanti il Palazzo di giustizia.

E’ un 49enne, con precedenti per reati contro il patrimonio, che è stato indagato per furto aggravato.

Il video del ladro in azione, che ha ‘tagliato’ le due catene ‘antifurto’ sul telaio della bici, era stato postato sui social da un passante ed era diventato ‘virale’. Grazie alla visione delle immagini del filmato carabinieri della compagnia Piazza Dante e della sezione di Polizia giudiziaria della Procura lo hanno identificato, grazie anche dei tatuaggi particolari che l’uomo aveva e alla sue fattezze fisiche.

In poche ore i carabinieri hanno bloccato il ladro vicino la sua abitazione, nel popoloso quartiere di San Cristoforo. Sono ancora in corso le indagini, per recuperare la bici elettrica, verosimilmente rubata su commissione.