Catania, ruba portafoglio a passeggero: denunciato dipendente dell’aeroporto

Nei giorni scorsi la polizia di frontiera ha denunciato per furto aggravato un 52enne dipendente di una società che lavora all’interno dell’aeroporto di Catania.

Stando a quanto emerso dalle indagini delle forze dell’ordine, che si sarebbero avvalse della visione delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza, durante i controlli di sicurezza che si effettuano prima di potere accedere alla sala imbarchi l’uomo sarebbe riuscito a rubare il portafogli appartenente ad un passeggero diretto a Ginevra con ben 1.100 euro all’interno.

Solo in seguito alla denuncia presentata dalla vittima del furto è stato dunque possibile identificare il cattivo dipendente il quale, dopo aver negato in un primo momento il reato addebitato, avrebbe confessato solo dopo una perquisizione posta in essere dagli agenti che gli avrebbero ritrovato addosso i soldi depredati e restituiti al legittimo proprietario.