Un furto d’auto in pieno centro storico si è concluso in pochi minuti con l’arresto del responsabile.

Un 33enne catanese, già noto alle forze dell’ordine per reati simili, ha rubato una macchina parcheggiata nei pressi della Basilica Collegiata, lasciando incustodito uno zaino sospetto in strada.

La sua fuga, tuttavia, è stata breve: grazie all’analisi delle telecamere di sorveglianza, la Polizia è riuscita a individuarlo e a fermarlo in via Plaia.

Furto in centro e allarme sicurezza

L’episodio si è verificato nelle prime ore del mattino. L’uomo ha adocchiato un’auto in sosta vicino alla Basilica Collegiata, l’ha sottratta e ha abbandonato sul posto la sua bicicletta e uno zaino che ha subito destato sospetti tra gli agenti.

Per motivi di sicurezza, l’area è stata transennata dai Vigili del Fuoco e sono stati chiamati gli artificieri, che hanno escluso la presenza di ordigni.

Nel frattempo, le forze dell’ordine hanno avviato le ricerche della vettura, tracciandone il percorso attraverso il sistema di videosorveglianza cittadino. L’auto è stata rilevata prima in via Vittorio Emanuele, poi in piazza Borsellino, fino a essere ritrovata parcheggiata in via Plaia, con il ladro accanto.

Resistenza all’arresto e condanna

Alla vista della Polizia, il 33enne ha tentato in tutti i modi di sottrarsi al controllo, scalciando e colpendo gli agenti, ferendo alla mano uno di loro. Dopo una breve colluttazione, è stato immobilizzato e tratto in arresto con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. Inoltre, è stato denunciato per il furto dell’auto e per il possesso di strumenti di effrazione, trovati nel suo zaino.

Processato per direttissima, il ladro è stato posto agli arresti domiciliari.

Sicurezza urbana e videosorveglianza

L’episodio evidenzia ancora una volta l’importanza della videosorveglianza per il contrasto ai reati nelle aree urbane. Grazie alle telecamere, la Polizia è riuscita a ricostruire rapidamente gli spostamenti del malvivente e a fermarlo prima che potesse commettere altri crimini.

Le forze dell’ordine continuano a monitorare con attenzione la sicurezza cittadina, intensificando i controlli nelle zone più sensibili per prevenire episodi simili.