Catania, ruba un’auto ma viene visto dal proprietario: ladro si costituisce per paura

Nella giornata di ieri gli uomini appartenenti al Commissariato di Polizia di Borgo Ognina, sito a Catania, hanno denunciato due uomini per il reato di furto aggravato.

A quanto pare i 2 ladri avendo notato una Fiat 500 in Viale Vittorio Veneto avrebbero deciso di impossessarsene in modo fraudolento. Sfortuna per i malviventi ha voluto però che il proprietario del mezzo avesse chiaramente visto in flagranza di reato i due, dettaglio che ad uno di loro non è sfuggito tanto da mandarlo in panico e facendogli dapprima abbandonare l’utilitaria appena rubata per poi andarsi a costituire in commissariato.

Ascoltata la dichiarazione dell’uomo, gli agenti hanno effettivamente ritrovato l’auto nel punto indicato per poi restituirla al legittimo proprietario che aveva già presentato una denuncia ai carabinieri.

Di Pietro Geremia