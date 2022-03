Nel pomeriggio di domenica personale dell’U.P.G.S.P. di Catania ha arrestato un uomo e una donna, gravemente indiziati del reato di furto aggravato in concorso.

Intorno alle ore 17, alcune Volanti sono intervenute in via Etnea, presso un noto negozio di pelletteria, ove un uomo e una donna, avevano sottratto quattro borse riposte sopra gli espositori e si erano dati alla fuga. Immediatamente inseguiti, sono stati poi raggiunti e bloccati da alcuni dipendenti. I poliziotti sono giunti in pochi istanti e hanno preso in consegna i due che sono stati condotti in Questura in stato di arresto.

Dopo la formalizzazione della denuncia da parte del titolare del negozio e gli adempimenti di rito, i due sono stati posti a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.