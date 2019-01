Catania, rubano in panificio: si portano via la bilancia invece della cassa

Print This Post

Due ladri di certo non provetti sono stati arrestati dagli uomini dell’arma dei carabinieri di Riposto, paese in provincia di Catania nella giornata di ieri.

A quanto pare i due farabutti, un 27enne del luogo e un 18enne di origini romene ma residente a Giarre, con il volto coperto da passamontagna e armati di pistola avrebbero tentato un colpo in un panificio di Riposto ma, invece di portare via la cassa, hanno acciuffato una bilancia scappando via alla cieca a bordo del loro scooter.

Non appena girato l’angolo però i militari, che li avevano visti fuggire dal loro obiettivo, sono immediatamente intervenuti riuscendo così ad intercettarli, disarmarli ed ammanettarli mentre invece la refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario.

Espletate le formalità di rito, i due giovani sono così stati arrestati per concorso in rapina aggravata e condotti presso il carcere di Piazza Lanza su disposizione dell’autorità giudiziaria.

Di Pietro Geremia