Catania, rubarono un portafoglio all’aeroporto: rintracciate grazie a Facebook

Gli uomini della polizia giudiziaria appartenenti all’ufficio di frontiera dell’aeroporto di Catania sono riusciti a identificare due ragazze colpevoli di aver derubato un giovane passeggero.

Nel dettaglio pare che le donne, mentre si trovavano ai check-in dell’aeroporto, approfittando della confusione e della calca abbiano abilmente rubato il portafoglio contenente documenti e 400 euro ad un malcapitato il quale, non appena accortosi del furto, ha denunciato il tutto alle forze dell’ordine.

In seguito alla denuncia sono immediatamente partite le indagini tramite l’uso dei sistemi di videosorveglianza che hanno evidenziato il comportamento fraudolento delle due donne di cui una in procinto di partire per le vacanze all’estero e una sua amica che si trovava lì per accompagnarla. Avendo il volto delle due ladre le forze del’ordine hanno dunque proceduto ad una minuziosa attività di indagine servendosi non solo del riconoscimento targhe dell’auto utilizzata per raggiungere l’aerostazione ma anche del noto social network Facebook.

Una volta rintracciate, le due sono state quindi denunciate in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Catania per il reato di furto in concorso.

Di Pietro Geremia