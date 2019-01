Catania, rubate armi dagli uffici comunali: indagano i carabinieri

Connect on Linked in

Un incredibile quanto ardito furto è avvenuto nella notte scorsa presso gli uffici comunali del comune di Giarre, paese in provincia di Catania.

A quanto pare ignoti avrebbero disattivato sia l’impianto elettrico che l’allarme del palazzo comunale sito in via Callipoli e, utilizzando una fiamma ossidrica, avrebbero trafugato le armi in dotazione agli agenti custodite in cassaforte nascosta all’interno della stanza del comandante della polizia municipale.

In seguito all’amara scoperta fatta dai dipendenti comunali sono stato chiamati immediatamente gli uomini dell’arma dei carabinieri che hanno avviato le indagini atte a risalire agli autori del furto.

Di Pietro Geremia