Fiamme, fumo nero, abitanti evacuati e un’intera strada bloccata. E’ successo stamattina in via Nuovalucello a Catania. Secondo le prime ricostruzioni tutto sarebbe cominciato da un corto circuito del quadro elettrico in una delle nove

palazzine che formano il complesso del civico 9. Fiamme che hanno immediatamente invaso le scale interne del palazzo. Da qui il panico e il fuggi fuggi generale con la gente che ha abbandonato case ed abitazioni per riversarsi in strada. Immediato è stato l’intervento dei tecnici dell’Enel, della polizia, delle ambulanze e dei vigili del fuoco.

Forze dell’ordine impiegate sopratutto a regolare il traffico mentre i pompieri sono intervenuti per prestare soccorso a tutte quella gente, sopratutto anziani, che ha trovato riparo nei balconi. “Già la scorsa notte avevamo avuto qualche sentore di problemi alla corrente elettrica – spiega Lorenzo Viagrande, abitante di via Nuovalucello -; la luce saltava in continuazione con lo sbalzo di tensione che ha danneggiato pc ed elettrodomestici. Intorno alle 10.30 abbiamo visto il fumo nero che usciva da una delle palazzine e subito siamo scappati via”.

Fortunatamente non si registrano tra gli abitanti feriti gravi. Solo tanta paura e molti disagi per residenti e commerciati di via Nuovalucello. Problemi all’impianto elettrico segnalato anche nelle vicine viale Marco Polo e viale Odorico da Pordenone.

Fonte: lasicilia.it

( https://www.lasicilia.it/video/catania/300516/catania-salta-quadro-elettrico-in-un-condominio-fiamme-fumo-e-panico.html )