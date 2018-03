Catania, scende dall’autobus e viene rapinato: arrestato un tunisino

Connect on Linked in

I carabinieri hanno arrestato un extracomunitario per aggressione e furto ai danni di un impiegato.

L’uomo 66enne, subito dopo essere sceso da un autobus in Viale Africa, è stato avvicinato da un tunisino che prima lo ha aggredito prendendolo a calci e pugni, per poi rubargli uno zaino in cui all’interno c’erano uno smartphone di ultima generazione e un portafogli con 50 euro.

Alla scena ha assistito un carabiniere che è intervenuto mettendo in fuga il rapinatore che subito dopo è stato bloccato dai colleghi, avvisati dal militare, e portato in caserma in attesa di essere giudicato per direttissima.

Il 66ene ha avuto bisogno delle cure del pronto soccorso per le ferite, guaribili in circa 2 settimane, riportate durante l’aggressione.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato