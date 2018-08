Catania, scontro mortale tra due auto: 2 morti e 2 feriti

Connect on Linked in

Incidente in contrada Vigne di Santa Maria di Licodia. Viaggiavano a bordo di una Fiat Panda, Simone Cantarella infermiere di 34 anni e Rosanna Bulla operatrice socio assistenziale di 44 anni tutti e due di Adrano quando, per cause in fase di accertamento, all’altezza di contrada Vigne di Santa Maria di Licodia, si sono scontrate violentemente contro una Fiat Grande Punto guidata da un 34enne di Santa Maria di Licodia rimasto ferito e trasportato con un’elisoccorso all’ospedale Garibaldi di Catania dove si trova in prognosi riservata, mentre l’altra persona che era a bordo della Fiat Panda di anni 33 è stata trasportata con un elisoccorso del 118 presso il Cannizzaro di Catania per varie fratture.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato