Nella notte del 29 maggio scorso, personale delle Volanti in servizio di controllo territorio di Catania transitando per la via Stanislao Mattei, sita nel quartiere Picanello, avvertiva un forte odore tipico della marijuana.

Gli operatori, pertanto, decidevano di procedere ad un più accurato controllo della zona, individuando il luogo dal quale proveniva il forte odore avvertito, un garage situato nella vicina Via Gaspare Spontini.

Richiedendo ausilio ai Vigili del Fuoco si faceva accesso al predetto garage e si accertava che il garage era stato adibito a serra per la coltivazione di diverse piante di canapa indiana; vi erano infatti diversi tubi di areazione e lampade solari, che venivano tutte alimentate attraverso un allaccio abusivo alla rete elettrica accertato per mezzo di personale dell’ENEL intervenuto sul posto.

L’attività eseguita dagli Agenti permetteva di rinvenire 90 piante di canapa indiana in vaso, dell’altezza di 150 cm, 41 steli in fase di essiccazione lunghi circa 120 cm, e diverse infiorescenze già essiccate per un peso di 576 grammi.

Venivano, inoltre, sequestrate 24 lampade solari, 24 trasformatori e parte dei tubi di areazione.

Sono in corso le indagini volte all’individuazione dei responsabili.