ùLa polizia ha inferto un nuovo duro colpo ai ladri seriali di auto e moto a Catania. Gli agenti hanno scoperto, all’interno di un garage condominiale situato in viale Moncada, nel quartiere Librino, un vero e proprio deposito di auto rubate.

Nel garage, chiuso con un lucchetto, sono state ritrovate tre vetture: due Alfa Romeo Giulietta e una Fiat 500, risultate rubate in diverse zone della città nei giorni precedenti.

Gli agenti, durante un’operazione mirata alla lotta contro i furti di auto, hanno individuato il luogo e proceduto alla verifica, confermando che le auto erano state sottratte ai legittimi proprietari.

Sono attualmente in corso ulteriori accertamenti per risalire al proprietario del garage e per identificare eventuali complici coinvolti nella gestione del deposito illegale.

Questa scoperta rappresenta un importante passo avanti nella lotta contro i furti di veicoli a Catania e mira a scoraggiare il fenomeno sempre più diffuso delle auto rubate.