Catania, scoppia incendio in una villetta: paura per i proprietari

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Un pomeriggio di vera paura è stato vissuto dai proprietari di una villetta di Acireale, in provincia di Catania.

L’immobile, sito nella zona di Piano d’Api, pare che per cause ancora da chiarire abbia iniziato a prendere fuoco coinvolgendo per alcune ore il piano terra, il primo piano e addirittura il tetto della stessa costruzione.

Al divampare dell’incendio sono stati immediatamente allertati i vigili del fuoco del comando provinciale di Catania i quali hanno mandato sul posto il personale operativo del distaccamento dei vigili del fuoco di Riposto e un’autobotte di rincalzo della centrale.

Le fiamme sono state domante nel giro di qualche ora senza che nessuno sia rimasto ferito.

Di Pietro Geremia