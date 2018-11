Catania, sequestrate due fabbriche di oggettistica “Made in China”

Connect on Linked in

Gli uomini della guardia di finanza di Catania hanno sequestrato nei giorni scorsi un deposito e due fabbriche di capi d’abbigliamento ed accessori contraffatti contenenti ben 180 mila prodotti falsi “Made in China” per un valore di oltre 2 milioni di euro.

Nel dettaglio, l’operazione ha visto denunciate 3 persone in totale, due della quali originarie del Senegal e una italiana, per concorso nella produzione ed immissione nel mercato di prodotti contraffatti.

La prima fabbrica, che era gestita da uno degli stranieri e aveva sede nel quartiere San Cristoforo, era addirittura allacciata abusivamente alla rete elettrica pubblica e conteneva al suo interno oltre ai capi sequestrati anche numerosi macchinari e 51 cliché per riprodurre i marchi su tessuto e cuoio oltre ad alcune buste relative a spedizioni effettuate con un corriere ad un deposito di Via Plebiscito.

Indagando ulteriormente sul deposito risultante nelle buste, i finanziari hanno scoperto la seconda fabbrica clandestina, gestita dall’altro senegalese e dalla italiana, sua moglie, dove sono stati trovati ulteriori capi di abbigliamento contraffatti e macchinari professionali utilizzati per la cucitura di fibbie ed etichette.

Di Pietro Geremia