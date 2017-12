Catania, sequestrati beni per 700 mila euro al clan Ragaglia

Print This Post

Ennesimo duro colpo dato dalle forze dell’ordine alla criminalità mafiosa.

Una confisca di beni per oltre 700 mila euro è stata messa in atto da parte della Direzione investigativa antimafia di Catania diretta da Renato Panvino.

Il Tribunale di Catania infatti ha emesso un decreto di confisca beni nei confronti di Francesco Rosta, 74 anni, capomafia del clan Ragaglia di Randazzo e ritenuto vicino alla famiglia mafiosa “Laudani”.

Nel dettaglio, il Randaglia si sono visti confiscare dei beni che erano già stati posti sotto sequestro nel settembre 2016 e in particolare: tre immobili consistenti in appezzamenti di terreni, di cui uno con annesso un fabbricato, una società che si occupa di foraggio e allevamento di bestiame, una autovettura di grossa cilindrata, conti correnti e altri rapporti finanziari complessivamente per 700.000 euro.