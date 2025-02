Gli agenti di Polizia hanno arrestato un uomo di 53 anni, incensurato, accusato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’operazione è scattata in via San Giuseppe La Rena a Catania, dove l’infallibile fiuto dei cani antidroga Maui e Ares ha segnalato la presenza di marijuana nei pressi dell’abitazione del 53enne.

Una volta entrati nell’appartamento, i poliziotti hanno avviato una perquisizione accurata delle stanze. Durante il controllo, in un soppalco ricavato nella camera da letto è emersa una vera e propria serra artigianale, con una pianta di marijuana alta circa 60 centimetri. Inoltre, all’interno di un barattolo di vetro sono stati rinvenuti 17 grammi di marijuana già confezionati.

Il 53enne è stato subito posto in stato di fermo e condotto presso gli uffici di Polizia per le formalità di rito. Secondo le indagini, l’uomo avrebbe coltivato la pianta per finalità di spaccio, nonostante fosse privo di precedenti penali. L’autorità giudiziaria ha convalidato l’arresto e ha disposto ulteriori accertamenti per ricostruire le eventuali reti di distribuzione sul territorio.