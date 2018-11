Catania, sfondano la vetrata di un pub per tentare furto: arrestati i due autori

Connect on Linked in

Gli uomini dell’arma dei carabinieri hanno arrestato un 25enne di Noto e un 21enne di Rosolini per il reato di furto aggravato in concorso.

Secondo i militari, intorno alle 4:00 della scorsa notte i due giovani avrebbero tentato di rubare all’interno del pub “La Tosteria” tra via Crociferi e via Gallo a Catania, spaccando la vetrata con una mazza. Il tutto è partito in seguito ad una segnalazione ricevuta dalla centrale operativa delle forze dell’ordine dove veniva denunciata una rapina in atto.

La segnalazione è stata immediatamente passata ai due equipaggi presenti in zona i quali hanno notato il venticinquenne che faceva da palo e proteggeva l’altro mentre sfondava la vetrata.

Accorgendosi della presenza dei militari, i ladri hanno tentato la fuga che è stata fermata prontamente dopo solo un centinaio di metri. Espletate le formalità di rito, i due malfattori sono stati arrestati.

Di Pietro Geremia