Catania, sfruttamento del lavoro: a 60 anni lavorava per 1,80 euro all’ora

Una paga di sole 1,80 euro all’ora per una giornata lavorativa di ben 12 ore. E’ questa la condizione in cui versava un disoccupato 60enne etneo che prestava la propria forza lavoro presso l’officina di un gommista di Catania.

L’uomo infatti, dovendo mantenere una famiglia di sei persone, era tenuto a sottostare a tali regole che gli imponevano turni massacranti, niente ferie, riposi settimanali o rimborsi di alcun genere e senza ovviamente un regolare contratto di lavoro.

Le forze dell’ordine sono venute a conoscenza di sfruttamento in seguito ad un controllo dell’officina eseguita da parte dagli agenti del Commissariato Borgo-Ognina, che hanno anche rilevato criticità in merito alle condizioni igienico sanitarie dei locali e accertato la mancanza di attestato di formazione del personale dipendente, la presenza di un impianto elettrico non a norma e la scarsa manutenzione della struttura. Per tali motivi dunque, il titolare è stato denunciato per sfruttamento del lavoro oltre ad essere stato segnalato per illeciti in materia tributaria e di previdenza sociale.

Di Pietro Geremia

Foto d’archivio