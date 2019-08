Connect on Linked in

Controlli a Catania da parte degli agenti della Polizia Stradale che, nell’ambito dei servizi mirati alla sorveglianza del territorio e alla sicurezza degli automobilisti predisposti dal Compartimento Polizia Stradale “Sicilia Orientale” di Catania, nei giorni scorsi hanno agito lungo la Tangenziale Ovest.

«A essere bloccati e sanzionati – si legge in un comunicato della stessa Polstrada – i “furbetti della corsia d’emergenza” che, incuranti dell’importanza di lasciare libera l’importante via di transito per i mezzi d’emergenza e per chi dovesse trovarsi in condizioni di reale necessità, sfrecciano su tale corsia, mettendo a repentaglio, peraltro, la loro e altrui incolumità, nel caso in cui chi ne avesse veramente bisogno accostasse a destra il proprio veicolo.

A questi “insofferenti delle file”, irrispettosi di quanti attendono pazientemente incolonnati, è stata dedicata l’attenzione dei poliziotti nella giornata di ieri, primo giorno di esodo della settimana di Ferragosto da “bollino rosso”. Ben 23 – conclude la nota – sono state, in totale, le violazioni al codice della strada contestate e, tra esse, otto hanno riguardato gli automobilisti “beccati” sulla corsia d’emergenza» .

Fonte: lasicilia.it

(https://www.lasicilia.it/news/catania/271954/catania-sulla-tangenziale-beccati-furbetti-della-corsia-d-emergenza.html)