E’ l’accusa contestata a un 41enne dal personale delle volanti della polizia di Catania che lo hanno arrestato per tentato uxoricidio. Era stato lo stesso uomo a portare, dopo l’aggressione, la moglie nel pronto soccorso dell’ospedale Garibaldi, da dove è partita la segnalazione alla polizia, rimanendo in sala di attesa per avere notizie sullo stato di salute della vittima.

La donna, dopo le cure mediche, si è recata in Questura per formalizzare la denuncia e la polizia ha arrestato l’uomo – in passato denunciato per maltrattamenti in famiglia, minacce e stalking – per tentato omicidio e, su disposizione della Procura, lo ha condotto nella casa circondariale di piazza Lanza, in attesa dell’udienza di convalida che si terrà davanti al Gip.

Fonte: Lasicilia.it

(http://www.lasicilia.it/news/cronaca/151072/catania-tenta-di-accoltellare-la-moglie-e-poi-la-porta-al-pronto-soccorso-arrestato.html)