Nella notte dello scorso 30 maggio, personale delle Volanti veniva inviato in via Canfora a Catania, ove veniva segnalata la presenza di due individui che stavano rubando un motociclo.

Nello specifico veniva segnalato che uno di questi individui, a bordo di un motociclo, con il piede ne stava spingendo un altro con in sella il complice e con l’allarme acustico attivato.

Sul posto gli Agenti non notavano nulla di quanto segnalato, ma iniziavano comunque a perlustrare la zona fino a quando, giunti in via Arduino, udivano un allarme acustico provenire da un motociclo, attorno al quale due individui stavano armeggiando.

Alla vista della Volante i due tentavano di nascondersi dietro alcune vetture parcheggiate sulla pubblica via; ma una volta individuati si davano a precipitosa fuga. I due, nel fuggire, si separavano e gli operatori riuscivano a bloccare solo uno dei due malviventi in via Acireale, un giovane di nazionalità dominicana.

Il malvivente veniva quindi tratto in arresto per il reato di furto aggravato in concorso e condotto in Questura per gli ulteriori accertamenti.

Dell’avvenuto arresto veniva data notizia al P.M. di turno che disponeva di sottoporre l’arrestato alla misura degli arresti domiciliari, in attesa di giudizio direttissimo.