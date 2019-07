Catania, terribile incidente sulla A18: morta una donna

Print This Post

Un gravissimo incidente stradale si è verificato ieri sera, intorno alle 22.00, sull’ autostrada A18 , all’altezza dei caselli di San Gregorio di Catania.

A venire in collisione sono stati uno scooter ed un’utilitaria, ad avere la peggio è stata una donna alla guida del mezzo a due ruote che è deceduta sul colpo, ferito un giovane che era a bordo dello scooter.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 che hanno trasportato il ferito in ospedale mentre per la donna purtroppo, non c’è stato nulla da fare, è deceduta a causa delle gravi ferite riportate nel sinistro.

La polizia stradale ha effettuato tutti i rilievi che chiariranno la dinamica dell’incidente.