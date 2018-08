Catania, “Ti tagghiu la Testa”: arrestati due estorsori che minacciavano un imprenditore

Gli uomini della polizia di stato di Catania hanno arrestato due estorsori di 53 e 76 anni accusati di aver estorto del denaro con tasso usario d’interesse oscillante dal 20 al 50% a un imprenditore in crisi. Secondo quanto ricostruito dalla Dda della Procura di Catania. sembra che gli usurai, di cui uno dei due colto in flagranza dopo avere incassato dalla vittima 1.200 euro, si sarebbero recati a casa della vittima che veniva strattonata e minacciata di morte “ti finisci mali e ti tagghiu a testa”. In seguito alle indagini, il gip etneo ritenendoli entrambi responsabili in concorso dei reati di usura e tentata estorsione aggravata, ha dunque convalidato gli arresti cautelari in carcere per il 76 enne, detto , e i domiciliari per 53enne.

Di Pietro Geremia