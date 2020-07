Print This Post

Doveva essere una tranquilla domenica di relax e invece si è trasformata in tragedia, un uomo di 54 anni, G. A. è deceduto a seguito di un improvviso malore dopo essere entrato in acqua nella frazione balneare di San Giovanni Li Cuti in provincia di Catania.

Inutili i soccorsi da parte dei bagnanti, l’uomo non ha reagito ai numerosi tentativi di rianimazione.

Sul posto i sanitari del 118 che purtroppo hanno potuto solamente constatare il decesso.

Foto d’archivio