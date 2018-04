Catania, tragico bilancio dopo un incidente stradale: tre feriti e un morto

Print This Post

Un tragico incidente stradale è avvenuto nella giornata di ieri sulla Strada Statale 284. Secondo le prime ricostruzioni, il sinistro avrebbe coinvolto in uno scontro frontale due auto, una Fiat Panda e una Fiat Freemont nelle vicinanze dello svincolo per Paternò, in provincia di Catania.

L’impatto tra i mezzi sarebbe stato talmente violento da causare tre feriti in maniera grave e la morte del conducente della Fiat Panda: una donna 40enne di Biancavilla.

Immediatamente dopo l’incidente, sul posto si sono recate ben due ambulanze del 118 e l’elisoccorso, i quali si sono occupati di trasferire i feriti presso i nosocomi, e gli uomini dell’arma dei carabinieri che hanno eseguito i rilievi di rito.

Di Pietro Geremia