Catania: tragico incidente sulla SS 192: un morto

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Grave incidente stradale lungo la SS 192 dove una persona ha perso la vita. All’altezza del chilometro 82,650 due automobili, per cause ancora da definire, si sono scontrate frontalmente.

Giunti sul posto i soccorsi del 118 non hanno potuto far nulla per salvare la vita ad uno dei due conducenti che sarebbe morto sul colpo.

Sul posto anche i rappresentanti dell’Anas che hanno chiuso il tratto di strada per consentire anche alle forze dell’ordine di visionare il luogo del tragico sinistro.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato

Foto Video Star