I Carabinieri di Catania hanno arrestato tre persone, tra cui un trentunenne e due minorenni, accusati di spaccio di droga.

Gli arresti sono avvenuti dopo che i militari hanno notato un sospetto via vai di persone presso un’appartamento in via Di Giacomo, a San Cristoforo, già teatro di precedenti operazioni che avevano portato all’arresto di undici spacciatori.

Durante l’ultimo intervento, i Carabinieri hanno seguito alcuni giovani che uscivano dall’abitazione, arrestando uno di loro con 10 grammi di marijuana appena acquistati dai tre pusher.

Il blitz è stato avviato quando una squadra di carabinieri in abiti civili si è infiltrata tra i potenziali clienti, facilitando l’accesso degli agenti in uniforme all’interno dell’appartamento.

Durante l’irruzione in cucina, i tre pusher sono stati colti in flagrante mentre preparavano 19 dosi di cocaina e organizzavano oltre 30 grammi di marijuana, insieme a 450 euro in contanti di vario taglio e un bilancino di precisione.

Il pusher maggiorenne, un catanese di 31 anni, è stato sottoposto a misure restrittive, tra cui l’obbligo di firma e di non allontanarsi dal proprio comune di residenza.

I due minori, inizialmente trasferiti al Cpa di via Franchetti, hanno ricevuto la misura cautelare della permanenza domiciliare.