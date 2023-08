Un arsenale e 202 involucri con cocaina e crack pronti per la vendita sono stati sequestrati a Catania dalla Polizia di Stato durante controlli in alcuni spazi comuni di un stabile di via Capo Passero alcuni giorni fa.

Gli agenti al quinto piano dello stabile hanno trovato sei pistole semiautomatiche di vario calibro, tra cui due calibro 7,65 (una con il colpo in canna), una calibro 9, una calibro 45 e un revolver calibro 38 special; due mitra AK47, un fucile, 1.137 munizioni di vario calibro e tipo, un silenziatore, un rilevatore di segnale e un disturbatore di segnale e altra attrezzatura elettronica specifica per agevolare l’attività criminale.

Sono in corso accertamenti e approfondimenti, anche di natura tecnica, condotti dalla Squadra Mobile per individuare chi avesse la materiale disponibilità delle armi e per verificare se tra di esse vi siano armi utilizzate, anche di recente, in episodi criminali.