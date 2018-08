Catania, trovato ordigno bellico nella scogliera etnea: paura tra i bagnanti

Print This Post

Nonostante siano passati più di 70 anni dalla sua fine, la seconda guerra mondiale non finisce di regalare “sorprese”.

Nella mattinata di domenica scorsa, un sub intento a fare una normalissima immersione intorno al cosiddetto “scoglio del Gabbiano”, situato nella costa di Catania, ha trovato sul fondale un ordigno bellico inesploso.

In seguito alla singolare, ma ormai comune, scoperta, gli artificieri appartenenti all’arma dei carabinieri si sono precipitati sul posto mettendo dapprima in sicurezza la zona e successivamente disinnescando in brevissimo tempo la bomba rendendola così inefficace.

Per i bagnanti dunque nessun pericolo ma solo tanta paura per l’allarme bomba che intanto aveva iniziato a circolare nell’intera spiaggia. Terminate le operazioni di recupero, la pace e il relax sono tornate a regnare nel lido etneo.

Di Pietro Geremia