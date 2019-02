Catania, usa una fune per scappare: arrestato latitante “Tarzan”

Connect on Linked in

Gli uomini dell’arma dei carabinieri di Acireale, paese in provincia di Catania, hanno arrestato un latitante di 50 anni irreperibile dal 17 novembre del 2018.

L’uomo sarebbe risultato latitante in seguito ad una condanna a 8 anni di carcere per violenza sessuale aggravata e maltrattamenti in famiglia emessa dalla Corte d’appello di Catania per reati commessi ai danni della moglie tra il il 2014 e il 2016.

Per meglio sfuggire agli investigatori dunque, proprio come Tarzan, l’uomo aveva fissato una corda ad un albero che usava come entrata nel sul covo nonché come fuga di emergenza, un’accortezza che non gli è servita venendo così arrestato dai militari e condotto in carcere.

Di Pietro Geremia