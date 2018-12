Catania, veicolo si ribalta e rischia di distruggere vetrina: 2 i feriti

Print This Post

Un natale decisamente diverso dagli altri quello appena trascorso a Vittoria, pese in provincia di Ragusa.

Nella mattinata di ieri all’incrocio tra via Roma e via Alessandria due veicoli, per motivi ancora da chiarire, si sarebbero scontrati violentemente. A seguito del violento impatto, uno dei due veicoli si è addirittura capovolto su un fianco e avrebbe rischiato di sfondare la vetrina di un negozio della zona.

In seguito al sinistro sono immediatamente accorsi i sanitari del 118 i quali hanno trasportato i due feriti all’ospedale più vicino per le cure necessarie.

Sul posto anche le forze dell’ordine per indagare sulle modalità dell’incidente ed accertare eventuali responsabilità.

Di Pietro Geremia