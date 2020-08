Una brutta avventura quella a cui sono stati sottoposti due ciclisti nel cratere “Escrivà” dell’Etna.

I due escursionisti si trovavano a transitare a bordo delle proprie biciclette nella zona posta a 2550 mt di quota nel versante sud del vulcano siciliano quando sarebbero stati sorpresi sia da un violento temporale che da una fitta nebbia che gli avrebbero così impedito di continuare l’ascesa del monte.

Capendo di come la situazione potesse trasformarsi in pericolo i due non hanno esitato a contattare la macchina dei soccorsi che ha permesso agli uomini del Soccorso alpino della Guardia di finanza di Nicolosi di intervenire il loco rintracciando i e rifocillando gli avventurieri prima di riaccompagnarli a valle.