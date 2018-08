Catania, vicesindaco di Paternò preso a bastonate finisce in ospedale

Una brutale aggressione nei confronti del vicesindaco di Paternò Ignazio Mannino è avvenuta nella mattinata di ieri. Intorno alle 08:00 tre individui armati di bastoni avrebbero infatti assalito il vicesindaco del comune sito nella provincia etnea in via Circumvallazione, nelle vicinanze della sua abitazione, proprio mentre stava per salire a bordo della propria autovettura. Un agguato in piena regola in seguito al quale Mannino è stato prontamente trasportato presso il pronto soccorso per via delle ferite riportate. Sul caso indagano gli uomini dell’arma dei carabinieri della locale stazione al fine di dare un volto agli assalitori.

Di Pietro Geremia