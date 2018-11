Catania, vigile stoppa scooterista e per tutta risposta viene preso a calci

Connect on Linked in

«Da qui non si può passare, non vede le transenne?». Ricordate il gravissimo caso dell’ispettore Luigi Licari, ferito gravemente da un energumeno, in via del Rotolo? Ecco, quello della tarda mattina di ieri, in via Acquicella, è stato come un “deja vù”.

Soltanto l’esito dell’aggressione subita dal vigile urbano di turno è stato, per fortuna, diverso. Per il resto molti i punti in comune, a cominciare dall’odiosa tracotanza propria di certi catanesi, convinti che tutto sia loro permesso. Anche – e, forse, soprattutto – quando divieto proviene, come ieri, da qualcuno in divisa.

Nello specifico un vigile urbano di 64 anni, che in via Acquicella, davanti al Cimitero, ha provato a impedire il transito fra fiorai e visitatori di un uomo in ciclomotore. Non l’avesse mai fatto! Il prepotente di turno è sceso dal mezzo e si è avventato contro il vigile urbano, colpendolo soprattutto con una serie di calci. Poi si è allontanato.

Soccorso dai volontari della protezione civile, il vigile urbano è stato trovato in evidente stato di shock: trasportato al pronto soccorso del Vittorio Emanuele, è stato dimesso nel pomeriggio.

Inevitabile spiegare, ora, la necessità di dare risposte efficaci a chi crede che questi comportamenti possano essere la normalità….

Fonte: lasicilia.it

(https://www.lasicilia.it/news/cronaca/200051/catania-vigile-stoppa-scooterista-e-per-tutta-risposta-ne-ha-dei-calci.html)