Catania, vigilessa contesta auto parcheggiata male e viene minacciata con un coltello: arrestato 52enne

Connect on Linked in

Gli uomini dell’arma dei carabinieri di Mazzarrone, paese in provincia di Catania, hanno arrestato un 52 enne del luogo per minaccia aggravata a pubblico ufficiale.

A quanto pare l’uomo, dopo aver parcheggiato la propria autovettura in un divieto di sosta in via Principe Umberto sarebbe stato fermato da una pattuglia della Polizia Locale che avrebbe iniziato a contestargli la violazione commessa.

Il 52enne però, in barba alle leggi del buon senso, pare che abbia iniziato a minacciare con un coltello che aveva in tasca la vigilessa verso cui stava inveendo, per poi darsela gambe per le vie cittadine.

Superato lo choc iniziale, la vittima ha allertato i militari il quali in men che non si dica hanno individuato e arrestato l’uomo conducendolo nella propria abitazione agli arresti domiciliari su disposizione dell’autorità giudiziaria.

Di Pietro Geremia