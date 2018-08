Print This Post

Tragico incidente ad Aci Bonaccorsi. Era a bordo del suo scooter SH300 quando, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri di Acireale, si scontra contro una Seat Ibiza venendo scaraventato violentemente a terra.

Subito trasportato da un’ambulanza del 118 presso l’ospedale Cannizzaro purtroppo è deceduto a causa delle gravi ferite riportate nel tragico sinistro.

Per il conducente della Seat solo qualche lieve escoriazione.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato