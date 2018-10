Catania, violenza sessuale nei confronti della sorella: arrestato 29enne

Connect on Linked in

Una storia di indicibili orrore e violenze è stata terminata dagli uomini dell’arma dei Carabinieri di Catania.

In seguito a delle delicatissime indagini portate avanti da un pool di magistrati qualificati sui reati che concernono la violenza di genere è stata arrestato un 29 enne con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate commessi in danno dellasorella e dei propri genitori.

Nel dettaglio sembra che il ragazzo, mentalmente instabile, abbia mostrato un’ossessione nei confronti della sorella tale da rivolgerle in più occasioni una serie di attenzioni sessuali, costringendo la donna a respingerle con forza e a subire, come conseguenza, atti vessatori sfociati spesso in minacce, ingiurie e percosse rivolte anche ai genitori intervenuti in difesa della figlia.

Una situazione invivibile che a partire dal 2011 ha tormentato la povera famiglia del giovane costringendo dunque alla sua denuncia presso i militari della stazione di Aci Sant’Antonio i quali, una volte avviate le indagini, hanno ottenuto presso la Procura Distrettuale della Repubblica, la misura cautelare della custodia degli arresti domiciliari in una struttura sanitaria della provincia di Ragusa.

Di Pietro Geremia