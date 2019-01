Catania,a bordo dello scooter si schiantano contro un muro: morti 2 minorenni

Print This Post

Una vera e propria tragedia è avvenuta nella giornata di ieri a Catania.

Intorno alle 17:00 del pomeriggio, lungo la centralissima via Palermo, due ragazzi a bordo di uno scooter si sono schiantati contro un muro.

Non si conoscono ancora i motivi del sinistro, uno dei due ragazzini ha perso la vita sul colpo, mentre l’altro è deceduto dopo il trasporto in ospedale in ambulanza.

Oltre ai soccorritori, sul posto anche gli agenti della Polizia Municipale di Catania, che hanno eseguito i rilievi e le operazioni di rito per accertare la dinamica esatta dell’incidente.

Di Pietro Geremia