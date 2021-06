Continuano i controlli delle forze dell’ordine mirati a far rispettare le norme anti coronavirus. Nell’ambito di tali servizi Polizia e Carabinieri hanno trovato dipendenti al lavoro senza la mascherina protettiva prevista dalle norme anti Covid-19.

Il personale delle forze dell’ordine ha provveduto ad elevare una sanzione amministratva al titolare del bar ‘Epoca’ in piazza Europa e al proprietario del “Taiyò the art of sushi” nel lungomare di Catania, disposta anche la chiusura per cinque giorni, per entrambi i locali.

Sanzionati anche i sette dipendenti trovati sprovvisti di mascherine durante i controlli eseguiti dalla squadra amministrativa della Questura e da una pattuglia di carabinieri.