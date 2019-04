Cattolica Eraclea, revocato il divieto di accesso alla pineta

Connect on Linked in

Buone notizie per il comune di Cattolica Eraclea.

Con un post sul proprio profilo social di Facebook, il sindaco Santino Borsellino ha comunicato alla cittadinanza la revoca dell’ordinanza di divieto per la fruibilità della pineta e delle vie di accesso per la spiaggia di Eraclea Minoa.

“Come promesso, abbiamo fatto il possibile per cercare di rendere sicura la pineta e la spiaggia così da rendere possibile la fruizione e riprendere l’attività per i lidi e ristoranti presenti. Abbiamo ottenuto questa piccola vittoria”.

“Noi – continua il primo cittadino – facciamo il possibile per far godere di questa bellezza i nostri cittadini e turisti. Il dialogo e le sollecitazioni alla Regione Sicilia ed agli assessorati competenti, continuano. Non molliamo e non perdiamo la speranza”.

Di Pietro Geremia