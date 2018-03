Cefalù, 14enne ha un arresto cardiaco in gita: deceduta

Print This Post

L’intera città di Cefalù è in sgomento per la morte di Martina Quagliana, ragazza 14enne colpita da un arresto cardiaco mentre si trovava in gita scolastica con la propria classe a Napoli.

Nel dettaglio, sembra che alcuni giorni fa la ragazza, andata in gita scolastica con i propri compagnetti, sia stata trovata all’interno della propria stanza priva di sensi.

Nonostante i primi tentativi di rianimazione effettuati dai sanitari del 118 con l’uso del defibrillatore andati a vuoto, la giovane è stata immediatamente trasportata all’ospedale in fin di vita e solo dopo diverse manovre di rianimazione il suo cuore ha ripreso a battere. Purtroppo però, dopo alcuni giorni di stretta osservazione medica, il corpo della giovane non ha più retto alle cure con il seguente decesso per arresto cardiaco.

“In questo momento di sgomento per la ferale notizia della scomparsa della giovane concittadina Martina Quagliana, nell’incapacità umana di comprendere un simile angoscioso evento, sento il dovere di stringermi attorno ai familiari tutti e, in primo luogo, alla madre, dott.ssa Maria Rosaria Sergi, Segretario del nostro Comune, al Padre, al fratello e ai familiari tutti.

A loro va il cordoglio dell’Amministrazione comunale, interprete dei sentimenti di dolore e di umana vicinanza di tutti i dipendenti comunali e della intera città” – scrive il sindaco Rosario Lapunzina in post su Facebook proclamando inoltre il lutto cittadino.

Di Pietro Geremia