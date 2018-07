Cefalù, fermati con cocaina in auto: arrestati due uomini

Connect on Linked in

E’ accaduto lo scorso mercoledì pomeriggio, in Campofelice di Roccella (PA), quando una pattuglia della Compagnia Carabinieri di Cefalù mentre stava effettuando un normale controllo alla circolazione stradale, intimava l’alt ad un’autovettura modello BMW serie 1 con a bordo due uomini.

I due occupanti, fin da subito alla vista dei Carabinieri si mostravano particolarmente agitati ed insofferenti, motivo per cui i militari operanti decidevano di eseguire un’attenta perquisizione personale e veicolare.

L’autovettura su cui viaggiavano i due uomini è risultata condotta e di proprietà di B. F.41 anni di Cefalù , mentre il passeggero in D.I. 51 anni anch’esso di Cefalù, entrambi incensurati, trovati in possesso di due involucri in plastica contenenti sostanza stupefacente del tipo cocaina del peso complessivo di 19 (diciannove) grammi, tratti in arresto della flagranza del reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Tutta la cocaina, recuperata nel conso del controllo è stata sottoposta a sequestro, e successivamente sarà inviata per le analisi di laboratorio al L.A.S.S. del Comando Provinciale Carabinieri di Palermo, al fine di accertare l’esatto principio attivo della stessa.

Gli arrestati, su disposizione della competente Autorità Giudiziaria che ha coordinato le indagini, disponeva nei confronti dei due compagni i domiciliari in attesa del rito direttissimo, conclusosi nella giornata odierna con la convalida degli arresti e la sottoposizione alla misura dell’obbligo di dimora nel comune di Cefalù.