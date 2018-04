Cefalù, infermiere da testata a paziente per sedarlo

Print This Post

Dei metodi sicuramente poco ortodossi sembrano essere stati usati da un infermiere di Cefalù in servizio nel reparto di psichiatria dell’ospedale Giuseppe Giglio.

Nel dettaglio, sembra che in seguito alle escandescenze di un paziente ricoverato nel nosocomio psichiatrico, anziché calmarlo con metodi sanitari, l’infermiere, non riuscito a gestire la questione in modo professionale, gli avrebbe sferrato una testata.

Gli uomini dell’arma dei carabinieri, sotto direzione della procura di Termini Imerese, sarebbero giunti a queste conclusioni dopo una serie di indagini effettuate attraverso una serie di interrogatori e analisi di diverso materiale per ricostruire la dinamica dei fatti. Il reato contestato all’infermiere dall’autorità giudiziaria è quello di lesioni aggravate, mentre l’Asp 6 di Palermo ha invece inflitto all’operatore sanitario una sanzione.

Di Pietro Geremia